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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 17 أيار 2020 01:41 م

صحة ديالى تعلن وفاة أحد المصابين بكورونا

صحة ديالى

أعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الأحد، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لمسن في مركز الحجر الرئيسي ببعقوبة.

وقال مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي في بيان، إن أحد الحالات المشخصة بالإصابة بوباء كورونا من ضمن الحالات التي أعلن عنها مسبقا توفيت قبل قليل في مركز الحجر الرئيسي ببعقوبة لافتا الى ان المتوفي مسن و كان يعاني فشل بالجهاز التنفسي من النوع الشديد.

وأشار العزاوي إلى أن الكوادر الصحية في العناية المركزة التابعة للحجر الصحي وضعت المصاب قبل وفاته على جهاز التنفس الاصطناعي لمدة 72 ساعة بسبب تدهور حالته الصحية لكن مع بالغ الأسف فقدنا.

وأوضح أن الكوادر الطبية والصحية بذلت كل ما بوسعها من أجل سلامة المصابين بالوباء داعيا الأهالي إلى الالتزام بتنفيذ قرارات خلية الأزمة.

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