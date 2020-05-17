للمرة الثانية خلال24 ساعة..الحرائق تلتهم محصول القمح في مخمور والحكومة لا تحرك ساكنا

افاد شهود عيان ومصدر في الدفاع المدني اليوم الاحد باندلاع حرائق في مساحات زراعية للكرد في ناحية قراج التابعة لقضاء مخمور.

وقال الشهود والمصدر ان النيران اتت على حقلين زراعيين كبيرين في ناحية قراج وهرع الناس لطلب المساعدة عبر مكبرات الصوت من اجل اخماد الحرائق التي لا تزال مشتعلة حتى الان.

وافاد شهود عيان في وقت سابق من اليوم ان عناصر تنظيم داعش اضرموا النيران في مزروعات لفلاحين كرد في سلسلة جبال "قرجوغ" ضمن الحدود الادارية لقضاء مخمور المتنازع عليه بين اربيل وبغداد.

واندلعت الحرائق في وقت متأخر من ليلة أمس في المساحات الزارعية في قرية "آزيكند" التي يقطنها سكان كورد.

وبحسب الشهود فإن هذه القرية تبعد نصف كيلومتر عن مركز قضاء مخمور وتقع ضمن سفوح مرتفعات "قرجوغ" اذ هرعت عجلات الاطفاء لإخماد الحرائق" في المزروعات بتلك القرية.

ويبعد قضاء مخمور عن مدينة أربيل نحو 60 كيلومترا، ويضم نواحي (ديبكه و قراج و كنديناوه و الكوير).

وتعتبر مخمور من أكثر المناطق خصوبة من الناحية الزراعية وبشكل خاص الزراعة الموسمية كالشعير والقمح واكثرية الناس يعملون على الزراعة والثروة الحيوانية للحصول على الريع