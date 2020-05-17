رحيل اول باحثة اجتماعية عراقية عن 90 عاما



غيب الموت في العاصمة الاردنية عمّان الباحثة الاجتماعية العراقية الرائدة، شفيقة علي الخطيب، عن عمر ناهز 90 عاما.



وتعد الراحلة التي ولدت في بغداد عام 1930، اول عراقية تخوض البحث العلمي في هذا القطاع. وشغلت وظائف عدة في عدد من الوزارات قبل احالتها على التقاعد.



والخطيب من اسرة عريقة وكان شقيقها محمد جواد الخطيب وزيرا في العهد الملكي. وقد ارسلت الراحلة، في بعثة دراسية الى مصر، بعد سنوات من تخرجها في كلية الملكة عالية عام 1953وقدمت بحثا بعنوان (تأثير وسائل الاعلام على الجمهور) وحصلت على لقب اختصاصية في تنمية المجتمع.



وحضرت مؤتمرات عربية ودولية بصفة مراقبة، وعملت في المحكمة الشرعية الجعفرية بصفة باحثة واثبتت فعالية ونشاطا مثيرا للاعجاب. وواظبت بعد ذلك على دراسة الاسرة العراقية وحل المنازعات الاسرية والمحافظة على اوضاعها الاجتماعية والاخلاقية والحيلولة دون تفككها واستغلالها.