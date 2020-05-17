بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 17 أيار 2020
آخر الأخبار
محافظة السليمانية تغلق مداخلها بشكل تام الساعدي: الحلبوسي يستغل منصبه لبناء إمبراطورية حزبية الفنان المصري عادل إمام يكشف موعد اعتزاله الفن غضب عارم في الشارع العراقي بعد زيارة الكاظمي إلى مقر ميليشيا الحشد الشعبي: الكاظمي أكثر فسادا وتواطئ مع إيران حكومة الكاظمي .. سبع باقيات .. مرشحوها لن يقضوا العيد وهم وزراء في خطوة استفزازية .. علم " المثليين " يرفع في العراق ! لجنة نيابية : حرية الرأي مرهونة بموافقة سياسية ! دعوة غريبة وغير منطقية ! رفض برلماني لتفرد رئيس الوزراء بالتعيينات المسعودي : البصريون والاكراد يؤخرون حسم ملف الوزارات المتبقية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 17 أيار 2020 01:33 م

رحيل اول باحثة اجتماعية عراقية عن 90 عاما

42266
رحيل اول باحثة اجتماعية عراقية عن 90 عاما

غيب الموت في العاصمة الاردنية عمّان الباحثة الاجتماعية العراقية الرائدة، شفيقة علي الخطيب، عن عمر ناهز 90  عاما.

 وتعد الراحلة التي ولدت في بغداد عام 1930، اول عراقية تخوض البحث العلمي في هذا القطاع. وشغلت وظائف عدة في عدد من الوزارات قبل احالتها على التقاعد.

والخطيب من اسرة عريقة وكان شقيقها محمد جواد الخطيب وزيرا في العهد الملكي. وقد ارسلت الراحلة، في بعثة دراسية الى مصر، بعد سنوات من تخرجها في كلية الملكة عالية عام 1953وقدمت بحثا بعنوان (تأثير وسائل الاعلام على الجمهور) وحصلت على لقب اختصاصية في تنمية المجتمع.

 وحضرت مؤتمرات عربية ودولية بصفة مراقبة، وعملت في المحكمة الشرعية الجعفرية بصفة باحثة واثبتت فعالية ونشاطا مثيرا للاعجاب. وواظبت بعد ذلك على دراسة الاسرة العراقية وحل المنازعات الاسرية والمحافظة على اوضاعها الاجتماعية والاخلاقية والحيلولة دون تفككها واستغلالها.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
1555675087_رئيس-مجلس-النواب-محمد-الحلبوسي

الساعدي: الحلبوسي يستغل منصبه لبناء إمبراطورية حزبية 17 أيار 2020 04:28 م

بعثة

في خطوة استفزازية .. علم " المثليين " يرفع في العراق ! 17 أيار 2020 03:28 م

لجنة حقوق الإنسان

لجنة نيابية : حرية الرأي مرهونة بموافقة سياسية ! 17 أيار 2020 03:22 م

اثيل-النجيفي

دعوة غريبة وغير منطقية ! 17 أيار 2020 03:16 م

غايب العميري

رفض برلماني لتفرد رئيس الوزراء بالتعيينات 17 أيار 2020 03:05 م

رياض-المسعودي (1)

المسعودي : البصريون والاكراد يؤخرون حسم ملف الوزارات المتبقية 17 أيار 2020 03:01 م

حسن شاكر

نائب عن الفتح:نرفض تولي فؤاد حسين حقيبة وزارة الخارجية 17 أيار 2020 02:31 م

احمد الصفار

نائب :الحكومة الحالية امام اختبار صعب في ظل الازمة المالية 17 أيار 2020 02:28 م

التعليقات