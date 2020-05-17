بعد مقاطعته التصويت على حكومة الكاظمي.. هل سيتجه ائتلاف المالكي إلى المعارضة؟

أكدت كتلة ائتلاف دولة القانون في البرلمان ، أمس السبت، دعمها وتأييدها لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما أشارت إلى أن توجهها إلى المعارضة مازال مبكرا.

وقال النائب عن دولة القانون كاطع الركابي "، إن "كتلة دولة القانون لم تشارك في التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، إلا أنها بالوقت ذاته داعمة ومؤيدة لها لإصلاح النظام السياسي وتحقيق المطالب التي تخدم الشارع العراقي".

وأضاف أن "دولة القانون ليس لديها أي مشكلة مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلا أنها اختلفت على آلية تسمية المرشحين في الكابينة الوزارية".

ولفت الركابي، إلى أن "الحديث عن توجه دولة القانون للمعارضة مازال مبكرا"، مبينا أن "كتلته ستراقب عمل الحكومة في مجلس النواب وستتخذ الموقف المناسب بالوقت المحدد".

وكان رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي أعلن، يوم الأربعاء، 13 ايار الجاري أن الإئتلاف سيكون داعم لأية خطوة تقوم بها الحكومة من تقديم الخدمات والحفاظ على هيبة وسيادة الدولة وفرض الأمن.

يشار الى ان ائتلاف دولة القانون كان من ضمن الكتل التي قاطعت التصويت على حكومة الكاظمي في جلسة منحها الثقة في البرلمان العراقي.

