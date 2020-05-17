لجنة برلمانية تحذر من مخطط لهروب عناصر داعش الإرهابي من سجن الهول

حذرت لجنة الامن والدفاع في البرلمان اليوم الأحد، من "مخطط دولي" يقضي باعادة تنظيم "داعش" الى البلاد، وذلك عقب حادثة هروب عدد من عناصر التنظيم من سجن "الهول" في سوريا.

وأفادت مصادر ، في وقت سابق اليوم الاحد، بهروب عدد من عناصر تنظيم داعش من سجن الهول بريف الحسكة في سوريا، الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وقال عضو اللجنة كريم عليوي ، إن "هروب عناصر تنظيم داعش الإرهابي من السجن السوري يأتي ضمن مخطط لإعادة هذا التنظيم في العراق وحتى في سوريا"، مشيرا الى أن هذا المخطط "تشترك به أطراف دولية عديدة وعلى رأسها إيران ".

ودعا عليوي جميع القطعات العسكرية العراقية الى "تشديد الإجراءات اللازمة على الحدود مع سوريا لمنع تسلل الدواعش الهاربين الى الأراضي العراقيّة، حيث أن هذا هو هدف هروبهم"، مشددا على ضرورة "الرقابة الجوية على الحدود لاستهداف اي عنصر يحاول التقرب نحو الحدود العراقيّة ".

يشار الى أن القوات المسلحة العراقية اطلقت، صباح اليوم الاحد، عملية عسكرية في صحراء ثلاث محافظات وصولا الى الحدود مع سوريا لملاحقة عناصر تنظيم داعش، واطلق على العملية مسمى "اسود الجزيرة".

وفرض "داعش" سيطرته على مناطق تقدر مساحتها بثلثي العراق في اواسط عام 2014 لتشرع بعدها القوات العراقية والبيشمركة والحشد الشعبي مسنودة بطيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية بعمليات لتتمكن وبعد 3 سنوات من القتال من هزيمة التنظيم عسكريا.