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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 17 أيار 2020 01:02 م

الفايز: مهمة الكاظمي معقدة للغاية بسبب تركة عبد المهدي

الكاظمي
قال عضو بمجلس النواب، الأحد، إن مهمة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي صعبة ومعقدة للغاية بسبب التركة الثقيلة التي خلفتها له حكومة عادل عبد المهدي.

وبين عضو المجلس، عامر الفايز، إن “الضغوط الاقتصادية على العراق تراكمت بسبب إغلاق مرافق الأعمال والتجارة والحياة المالية، بسبب ما طرأ من أحداث على مستوى النفط، إضافة إلى جائحة كورونا، بينما يعاني البلد بالأساس من خللٍ بنيوي يتمثل في اعتماده على النفط فقط”.

وأضاف الفايز في تصريح له  أن “النفط هو مصدر دخول الدولار الأميركي إلى العراق، وهو القوة الساندة للدينار، إلا أن غيابه يعني عدم قدرة العراق على التمويل”.

وتابع قائلاً إن “مهمة الكاظمي صعبة ومعقدة للغاية بسبب التركة الثقيلة التي خلفتها له الحكومة السابقة (حكومة عادل عبد المهدي)”.
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