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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 17 أيار 2020 01:00 م

البلداوي يكشف أسباب ارتفاع وتيرة العمليات الإرهابية في الآونة الأخيرة

النائب-عن-تحالف-الفتح-محمد-البلداوي

أكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، أن وتيرة العمليات الإرهابية ارتفعت في الآونة الأخيرة نتيجة إطلاق سراح مجموعة من الإرهابيين وعودة عوائلهم الى بعض المناطق إضافة الى تغيير بعض القادة الأمنيين.

وقال البلداوي في تصريح صحفي، إن ارتفاع وتيرة العمليات الإرهابية في العراق وخاصة ما بين المحافظات الخمس صلاح الدين وبغداد والأنبار وديالى وكركوك يعود الى جملة أسباب من بينها اطلاق سراح مجموعة من الإرهابيين بعد تغيير بعض القادة الأمنيين، لافتا إلى أن الإرهابيين يحملون ايديلوجيات لايمكن تغييرها.

وأضاف أن الإرهابيين المطلق سراحهم التحقوا من جديد بالمجاميع الإرهابية خاصة ان هناك حواضن وخلايا في المناطق الواقعة ما بين المحافظات المذكورة.

وبين أن الكثير من عوائل الإرهابيين عادت الى مناطقها نتيجة عدم التدقيق الأمني، الامر الذي تسبب في عودة نشاط المجاميع الإرهابية، حيث استهدفت تلك الجرائم نفس أهالي المناطق التي عاد اليها الإرهابيين مع عوائلهم.

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