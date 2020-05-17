خبير قانوني : اعلان الطوارئ امر مهم جدا .. وهذه آلياته



بين الخبير القانوني علي التميمي، الآلية القانونية لاعلان حالة الطوارئ في البلاد بعد تفشي وباء كورونا المستجد.



وقال التميمي في تصريح صحفي :" ان قانون الصحة العامة ٨٩ لسنة ١٩٨١ في المواد ٤٤ الى ٥٠ منه ، منح وزير الصحة صلاحيات واسعة لاعلان المناطق الموبوءة بالامراض وتقييد حركة تنقل العجلات والدخول الى المدن وغلق المحال التجارية ووضع اليد على المباني ووسائط النقل والحيوانات والمزارع المشبوهة، كما خوله القانون ان يطلب مساعدة الاجهزة الامنية ".



واضاف :" ان اعلان حالة الطوارئ يكون بقرار ثلثي البرلمان بطلب من رئيسي الوزراء والجمهورية ولمدة ٣٠ يوما ، ويحدد سببه بالوباء والاستعانة بالاجهزة الامنية في ذلك وتنفيذ العقوبات القانونية "، مبينا :" ان اعلان حالة الطوارئ امر مهم جدا في ظل ارتفاع الاصابات خلال الايام الماضية ".