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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 17 أيار 2020 12:40 م

انطلاق عمليات أسود الجزيرة من شمالي الأنبار باتجاه الحدود السورية

القوات الأمنية
أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، انطلاق عمليات "أسود الجزيرة"، لتفتيش صحراء الجزيرة في 3 محافظات وصولا إلى الحدود الدولية مع سوريا.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، "بإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت على بركة الله، (عمليات أسود الجزيرة") لتفتيش صحراء الجزيرة شمالي محافظة الأنبار وجنوبي محافظة نينوى وغربي محافظة صلاح الدين وصولا إلى الحدود الدولية مع الجمهورية العربية السورية".

وأوضحت الخلية، أن العمليات "ستشمل العملية (وادي الثرثار، مطار جنيف، سنيسله، جبل المنايف سحول راوه، الشعباني، طريفاوي، وادي العجيج، تلول الطيارات)".

وأشارت إلى أن "هذه الحملة العسكرية، "اشتركت فيها قيادات (عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغرب نينوى والحشد العشائري) وبأحد عشر محوراً، بإسناد من طيران الجيش والقوه الجوية، وتأتي هذه العملية لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق وملاحقة العناصر الإرهابية والقاء القبض على المطلوبين".
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