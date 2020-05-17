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الأحد, 17 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 17 أيار 2020 12:33 م

هزة أرضية بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر تضرب السليمانية

هزة أرضية
أفادت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأحد، بأن هزة أرضية وقعت في محافظة السليمانية شعر بقوتها السكان.

وقالت الهيئة في بيان، إن مراصدها الزلزالية سجلت حدوث هزة أرضية فجر اليوم الاحد المصادف 17/5/2020 عند الساعة 3:5:26 بالتوقيت المحلي.

وأضاف البيان أن الهزة الأرضية تبعد 4.5 شمال غرب ناحية بازيان من محافظة السليمانية، مشيرا إلى أن قوتها بلغت (3.7) درجات على مقياس رختر، وقد تم الشعور بها من قبل مواطني المنطقة.
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