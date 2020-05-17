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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 17 أيار 2020 11:57 ص

معهد أمريكي: لا يمكن التوصل إلى لقاحات ناجعة ضد كورونا قبل الخريف المقبل

كورونا

قال مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، إنه لا يتوقع التوصل إلى لقاحات ناجعة ضد كورونا قبل الخريف المقبل.

 وأوضح فاوتشي -في إفادة أمام جلسة لجنة الصحة والتعليم والعمل والتقاعد في مجلس الشيوخ- أن العمل جار على ثمانية لقاحات حاليا.

وأضاف أن معرفة مدى نجاح اللقاحات المختبرة ستكون ممكنة في أواخر الخريف أو أوائل فصل الشتاء.

وأشار فاوتشي إلى أنه لا يرى فرصة لعودة الطلبة إلى مدارسهم خلال هذا الفصل الدراسي، رغم محاولات الإسراع في التوصل إلى لقاح.

ودعا إلى الحذر في القول إن الأطفال يتمتعون بمناعة، في ظل ظهور مرض نادر مرتبط بكورونا.

وأكد أنهم بدؤوا يلاحظون ما لم تبينه الدراسات في الصين أو أوروبا، من ظهور التهاب نادر لدى الأطفال المصابين.

وقال إن عدد الوفيات في نيويورك قد يكون أعلى من المعلن نظرا لوفاة عدد من الأشخاص داخل منازلهم حين كان انتشار المرض في ذروته.

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