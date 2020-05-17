وزارة النفط توضح اجراءاتها لمواجهة ازمة هبوط الاسعار



كشفت وزارة النفط، عن الاجراءات المتخذة لمعالجة ازمة انخفاض اسعار النفط بسبب تفشي فايروس كورونا.



وقال مدير عام دائرة العقود والتراخيص في وزارة النفط علي معارج في تصريح صحفي :" ان الازمة الاقتصادية اثرت في العالم اجمع وتسببت في تراجع الايرادات النفطية سواء للدول المنتجة او الشركات العالمية العاملة ، بسبب الركود الذي اصاب الاقتصاد العالمي والاسواق النفطية".



واضاف :" ان وزارة النفط وضعت معالجات عدة ، منها تخفيض موازنات الشركات النفطية السنوية بنسبة 30 بالمئة، بالاضافة الى ضغط النفقات للشركات الاستخراجية وخصوصاً تخفيض كلف المناقصات والاحالات والمشاريع، فضلاً عن تأجيل جزء من مستحقاتها لحين انتعاش اسعار النفط ".



واوضح معارج :" ان المتحقق من جولات التراخيص خلال السنوات العشر الماضية نتيجة زيادة الطاقة الانتاجية بلغ نحو 360 مليار دولار، اما الطاقة الانتاجية المتحققة خلال هذه الفترة من مليونين الى 3 ملايين برميل في اليوم فقد جاءت من خلال جولتي التراخيص الاولى والثانية".



واشار الى :" ان العراق ينتج بحدود 3 آلاف " مقمق " من الغاز، اكثر من 50 بالمئة منه مستثمر و50 بالمئة في طريقه الى الاستثمار خلال السنوات الاربع المقبلة ، بموجب خطة معدة لهذا الغرض ".

