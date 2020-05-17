هكذا علق البرلمان على قرار حكومة الكاظمي تقليص الهيكل الاداري للدولة



علقت لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي، على قرار مجلس الوزراء الجديد برئاسة مصطفى الكاظمي القاضي بتقليص وترشيد الهياكل الادارية في الدولة العراقية.



وقال عضو اللجنة ستار جبار، في تصريح صحفي :" ان الحكومات السابقة كانت قد قلصت ودمجت بعض الوزارات، وهذه التجربة كانت فيها ايجابيات، كما كانت لا تخلو من السلبيات"، مؤكداً :" ان العراق يمر بظرف اقتصادي خانق، وترشيد وتقليص مؤسسات الدولة يحد من بعض الصرفيات، لكن هذا الترشيد والتقليص او الالغاء يجب ان تتم دراسته بشكل دقيق".



وبين جبار :" ان هذه الخطوة مهمة جداً، خصوصاً ان هناك تداخلا في الكثير من صلاحيات مؤسسات الدولة العراقية وتضاربا فيما بين المؤسسات ببعض القرارات المهمة"، مشددا على " ضرورة مراجعة عمل مؤسسات الدولة ودمج بعضها ببعض او الغاء قسم منها".



واوضح :" ان اللجنة بانتظار وصول كتاب من رئاسة الوزراء، بشأن المؤسسات التي سوف تلغى او تدمج، لغرض دراسة هذه الخطوة، حتى نقدم رأينا ومقترحاتنا، سيما وان بعض مقترحاتنا ستكون ملزمة"، مشيراً الى :" ان الغاء او دمج مؤسسات الدولة العراقية بحاجة الى تصويت البرلمان".



وقرّر مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية الثانية برئاسة الكاظمي في الثاني عشر ايار/ مايو الحالي، تقليص وترشيد الهياكل الادارية للدولة، داعيا كل جهة حكومية الى تقديم رؤيتها في هذا المجال.