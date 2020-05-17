بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 17 أيار 2020
آخر الأخبار
خبير عسكري أمريكي يحذر من "أبو فدك": سلطته على بغداد ستكون أكثر من الكاظمي البلداوي يكشف أسباب ارتفاع وتيرة العمليات الإرهابية في الآونة الأخيرة خبير قانوني : اعلان الطوارئ امر مهم جدا .. وهذه آلياته انطلاق عمليات أسود الجزيرة من شمالي الأنبار باتجاه الحدود السورية هزة أرضية بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر تضرب السليمانية معهد أمريكي: لا يمكن التوصل إلى لقاحات ناجعة ضد كورونا قبل الخريف المقبل نائب عن ديالى : الاجهزة الامنية بالمحافظة مخترقة من الفاسدين .. دون اي اجراء من الداخلية كمية القهوة التي تساعدك في إنقاص الوزن الزائد بهذه الشروط وزارة النفط توضح اجراءاتها لمواجهة ازمة هبوط الاسعار مصرع 5 مواطنين وإصابة اثنين آخرين إثر حادث سير بواسط
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 17 أيار 2020 11:20 ص

جمعية ألمانية تحذر: قلة النوم تتسبب في إضعاف جهاز المناعة

النوم

حذرت الجمعية الألمانية لطب النوم وأبحاث النوم من أن قلة النوم تتسبب في إضعاف جهاز المناعة.

فقد أثبتت دراسة علمية أن عدد الخلايا القاتلة، التي تتعرف على الخلايا المصابة بالفيروسات وتقتلها، انخفض بنسبة 70% لدى المشتركين في الدراسة، الذين ناموا 4 ساعات فقط بدلا من 8 ساعات.

وشددت الجمعية على ضرورة أخذ قسط كاف من النوم يتراوح بين 7 و9 ساعات من أجل تقوية جهاز المناعة، وذلك وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وللتمتع بنوم هانيء ومريح تنصح الجمعية بالابتعاد عن الضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة الإلكترونية كالهاتف الذكي واللاب توب قبل الخلود إلى النوم بنحو ساعة إلى ساعتين نظراً لأن الضوء الأزرق يؤثر بالسلب على هرمون "الميلاتونين" المسؤول عن إيقاع النوم/الاستيقاظ الصحي.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
القهوة

كمية القهوة التي تساعدك في إنقاص الوزن الزائد بهذه الشروط 17 أيار 2020 11:46 ص

safe_image

مادة تطهر الأسطح من كورونا 90 يوما.. سلاح جديد لمكافحة الفيروس 16 أيار 2020 03:46 م

154-153940-taste-rome-corona-honey-italy-8

فيروس كورونا ينعش صناعة عسل النحل في إيطاليا 16 أيار 2020 03:42 م

فهد محسن فرحان

رحيل الأديب فهد محسن فرحان الصريفي بعد صراع مع المرض 16 أيار 2020 02:17 م

safe_image

بعد نيوكاسل .. السعودية تدرس شراء نادي روما الإيطالي 16 أيار 2020 01:37 م

الجراد

أسراب الجراد تغزو إيران وتمتد للحدود مع العراق 16 أيار 2020 10:51 ص

عدنان درجال

درجال يرفض مقترحا لاستئناف ممتاز السلة 15 أيار 2020 02:24 م

52764010_303-696x392-1

شعار”صلاة من أجل الإنسانية”يزين برج خليفة 15 أيار 2020 12:13 م

التعليقات