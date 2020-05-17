الكاظمي والعبادي يؤكدان على أهمية الاستقرار السياسي

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وزعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، اليوم الأحد، أهمية وجود استقرار سياسي لاتخاذ إجراءات تنقذ البلد من الأزمات.



وذكر المكتب الإعلامي للعبادي، في بيان، إن الأخير التقى برئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجرى خلال اللقاء بحث اخر المستجدات السياسية والامنية والاقتصادية والسبل الكفيلة لوضع الحلول الناجعة للتحديات العديدة التي يشهدها البلد ومنها الازمة المالية وجائحة كورونا.



وأضاف، أن الجانبين بحثا الوضع الأمني في عدد من المحافظات والعلاقات الخارجية وملف الخدمات، اضافة الى الانتخابات المبكرة ومطالب المتظاهرين الحقة.



وأشار البيان، إلى أنه تم التأكيد على أهمية وجود استقرار سياسي يتيح للحكومة الحالية اتخاذ إجراءات تنقذ البلد من الأزمات التي يشهدها.