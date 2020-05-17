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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 17 أيار 2020 10:50 ص

بعد اغتيال الحمداني.. الدايني: بداية لاستهداف مبكر وممنهج لمرشحي الانتخابات

ناهدة الدايني

أدان تحالف القرار العراقي، حادثة اغتيال محامي في ديالى وهو عضو ومرشح  للانتخابات ضمن التحالف، معتبرة بأنها بداية لاستهداف مبكر وممنهج لمرشحي الانتخابات.

وقال رئيسة التحالف في ديالى النائبة ناهدة الدايني، إن "مسلحين اغتالوا اليوم المحامي داود الحمداني وهو رجل مدني أعزل كان متوجها إلى منزله ولاذوا بالفرار دون أن تتمكن الأجهزة الامنية من إيقافهم أو التعرف عليهم"، معتبرة ذلك "بداية لاستهداف ممنهج للشخصيات السياسية المرشحة للانتخابات القادمة".

وأضافت أن "اغتيال الحمداني جرس إنذار قبيل الانتخابات لاستهداف المرشحين النزيهين في ظل اللامبالاة من الاجهزة الامنية في ديالى التي تشهد عمليات وحوادث امنية يومية تستهدف شخصيات عشائرية وامنية وسياسية دون رادع".

وطالبت الدايني رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والوزارات الامنية بـ"فتح تحقيق عاجل وشفاف وكشف الجناة وتقديمهم للعدالة"، لافتة إلى أن "ما يحدث في ديالى من انتهاكات غير مقبولة تستوجب وقفة وحلول جدا قبيل انجرار الاوضاع الى عواقب لا يحمد عقباها".

وهددت الدايني بـ"اتخاذ موقف حازم من قبل تحالف القرار تجاه الحكومة المركزية والوزارات الامنية في حال عدم ايجاد قتلة المحامي".

واغتال مسلحون السبت المحامي داود الحمداني في أطراف ناحية العبارة ولم يحدد الحادث ان كان ارهابيا او جنائيا.

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