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الأحد, 17 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 17 أيار 2020 12:40 ص

القبض على 3 متهمين بسرقة محل للهواتف النقالة في بغداد

تحرير مختطفة والقبض على خاطفيها غربي بغداد
القت قوة مشتركة القبض على 3 متهمين بالسرقة في بغداد.

وقال بيان لقيادة عمليات بغداد ان : قوة مشتركة ضمنالقيادة القت القبض على ثلاثة متهمين بسرقة محلللهواتف النقالة فيه  ٥٠ جهاز  هاتف و٣٠٠ كارت شحن،ومبلغ ٥٠٠ الف  دينار ، بواسطة قطع جزء من المحلبالاوكسجين .

واضاف : " ان العملية تمت بعد تسجل شكوى من  قبلصاحب المحل ، وقد جرت متابعة كاميرات المراقبة ، وبكمينمحكم  تم  القاء  القبض على العصابة التي سرقت المحل ". 

وتابع انه : " تم ضبط ١٣ جهاز هاتف متنوعة ومستمسكاتمزورة ومبلغ ٤٠٠ الف دينار واجهزة لحيم وجهاز لفتحالعجلات ولوحات تسجيل..
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