القبض على 3 متهمين بسرقة محل للهواتف النقالة في بغداد

القت قوة مشتركة القبض على 3 متهمين بالسرقة في بغداد.



وقال بيان لقيادة عمليات بغداد ان : قوة مشتركة ضمنالقيادة القت القبض على ثلاثة متهمين بسرقة محلللهواتف النقالة فيه ٥٠ جهاز هاتف و٣٠٠ كارت شحن،ومبلغ ٥٠٠ الف دينار ، بواسطة قطع جزء من المحلبالاوكسجين .



واضاف : " ان العملية تمت بعد تسجل شكوى من قبلصاحب المحل ، وقد جرت متابعة كاميرات المراقبة ، وبكمينمحكم تم القاء القبض على العصابة التي سرقت المحل ".



وتابع انه : " تم ضبط ١٣ جهاز هاتف متنوعة ومستمسكاتمزورة ومبلغ ٤٠٠ الف دينار واجهزة لحيم وجهاز لفتحالعجلات ولوحات تسجيل..