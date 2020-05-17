بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 17 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 17 أيار 2020 12:38 ص

الاستعداد لفرض الحجر المناطقي بـ 7 مناطق في بغداد والبصرة

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أعلن عضو خلية الأزمة النيابية عبد عون العبادي، ، أن وزارة الصحة وضعت اللمسات الاخيرة لاعلان الحظر المناطقي خلال ٢٤ ساعة المقبلة.
وقال العبادي إن “وزارة الصحة في المراحل الأخيرة لاعلان حظر العزل المناطقي كونه الحل الوحيد لمواجهة انتشار فيروس كورونا “، مبينا أن “خمس مناطق في بغداد واثنتان في البصرة سيطبق عليها حظر التجوال الشامل”.
وأضاف أن “الوزارة ستطوق الفيروس داخل المناطق من خلال إجراء مسحات وفحوصات شاملة لجميع العوائل”، مشيرا الى أن ” هناك إجراءات مشددة صحية ستتخذ في حال اعلان المناطق التي سيتم حظرها بالكامل”.
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