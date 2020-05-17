الحكم بسجن مدير مصرف حكومي سابق أهدر 30 مليون دولارٍ

اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور حكمٍ بالسجن مدةسبع سنوات بحق المدير العام السابق للمصرف العراقيللتجارة، مُبيِّنةً أن القرار جاء على خلفية إلحاق ضررٍ عمديٍّبالمال العام.



وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثهاعن تفاصيل القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء،إلى إقدام المدان في العام 2014 خلال مدة تسنُّمه منصبالمدير العام للمصرف العراقي للتجارة بإحداث ضررٍ عمديٍّبالمال العام عبر القرض المالي الممنوح لإحدى الشركاتوالبالغ 30 مليون دولار دون أخذ الضمانات الكافية.



وتابعت الدائرة إن محكمة جنايات الرصافة المُختصَّةبقضايا النزاهة وجدت أن الأدلة المتحصلة المتمثلة بأقوالالممثل القانوني للمصرف الذي طلب الشكوى بحقِّ المدان،ومحضر التحقيق الإداريِّ الذي أثبت مقصريَّته؛ كونهمسؤولاً عن عملية المنح والأمر بإطلاق دفعاته، فضلاً عنتقرير ديوان الرقابة المالية الذي شخَّص جملة مخالفاتٍ،منها: منح القرض دون وجود دراسةٍ مصرفيةٍ لكفاءة الزبونالمالية، وافتقار المشروع لدراسة الجدوى الاقتصادية.



ولفتت إلى وجود تجاوزٍ على التعليمات فيما يتعلق بمنحالقرض، وشبهة تواطؤ بين الشركة وفرع المصرف في إحدىالمحافظات، إذ لم يتبيَّن تسديد الشركة للقسط الشهري،مبينة أن الأدلة المتحصلة مضافاً إليها هروب المدان عن وجهالعدالة أوصلت المحكمة إلى القناعة الكافية بإدانة المتهم؛استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ فقرَّرتالحكم عليه بمقتضاها.



وكانت الهيئة قد أعلنت في أواخر كانون الأول الماضي عنصدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ مدير المصرف العراقي للتجارةالسابق، على خلفيَّة عدم مثوله أمام القضاء في قضيةالمخالفات في منح تسهيلات مصرفية إلى أحد المصارفالأهلية بضماناتٍ ضعيفةٍ.