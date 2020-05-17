بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 17 أيار 2020
آخر الأخبار
القبض على تاجر وتاجرة مخدرات بالنجف القبض على 3 متهمين بسرقة محل للهواتف النقالة في بغداد الاستعداد لفرض الحجر المناطقي بـ 7 مناطق في بغداد والبصرة الحكم بسجن مدير مصرف حكومي سابق أهدر 30 مليون دولارٍ مركز الاعلام الرقمي ينتقد ظهور عبارات غير لائقة في ترند العراق تسجيل ٦٧ اصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية لجنة نيابية تدعو وزارة العدل لتطبيق المعايير الخاصة بحقوق الانسان في السجون والمعتقلات الزيادي: نواب البصرة سيقدمون خلال يومين 3 مرشحين لوزارة النفط نائب يدعو إلى إطلاق عملية عسكرية كبرى لتأمين شمالي بغداد من العمليات الارهابية نائب عن سائرون : رئاسة البرلمان تعيش دوامة الضياع بين الطموحات الفئوية والمصالح الشخصيـة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 17 أيار 2020 12:36 ص

الحكم بسجن مدير مصرف حكومي سابق أهدر 30 مليون دولارٍ

هيئة-نزاهة
اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور حكمٍ بالسجن مدةسبع سنوات بحق المدير العام السابق للمصرف العراقيللتجارة، مُبيِّنةً أن القرار جاء على خلفية إلحاق ضررٍ عمديٍّبالمال العام.

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثهاعن تفاصيل القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء،إلى إقدام المدان في العام 2014 خلال مدة تسنُّمه منصبالمدير العام للمصرف العراقي للتجارة بإحداث ضررٍ عمديٍّبالمال العام عبر القرض المالي الممنوح لإحدى الشركاتوالبالغ 30 مليون دولار دون أخذ الضمانات الكافية.

وتابعت الدائرة إن محكمة جنايات الرصافة المُختصَّةبقضايا النزاهة وجدت أن الأدلة المتحصلة المتمثلة بأقوالالممثل القانوني للمصرف الذي طلب الشكوى بحقِّ المدان،ومحضر التحقيق الإداريِّ الذي أثبت مقصريَّته؛ كونهمسؤولاً عن عملية المنح والأمر بإطلاق دفعاته، فضلاً عنتقرير ديوان الرقابة المالية الذي شخَّص جملة مخالفاتٍ،منها: منح القرض دون وجود دراسةٍ مصرفيةٍ لكفاءة الزبونالمالية، وافتقار المشروع لدراسة الجدوى الاقتصادية.

ولفتت إلى وجود تجاوزٍ على التعليمات فيما يتعلق بمنحالقرض، وشبهة تواطؤ بين الشركة وفرع المصرف في إحدىالمحافظات، إذ لم يتبيَّن تسديد الشركة للقسط الشهري،مبينة أن الأدلة المتحصلة مضافاً إليها هروب المدان عن وجهالعدالة أوصلت المحكمة إلى القناعة الكافية بإدانة المتهم؛استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ فقرَّرتالحكم عليه بمقتضاها.

وكانت الهيئة قد أعلنت في أواخر كانون الأول الماضي عنصدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ مدير المصرف العراقي للتجارةالسابق، على خلفيَّة عدم مثوله أمام القضاء في قضيةالمخالفات في منح تسهيلات مصرفية إلى أحد المصارفالأهلية بضماناتٍ ضعيفةٍ.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
07CF91D8-A73A-400A-8845-F21B311D1386

الاستعداد لفرض الحجر المناطقي بـ 7 مناطق في بغداد والبصرة 17 أيار 2020 12:38 ص

تويتر

مركز الاعلام الرقمي ينتقد ظهور عبارات غير لائقة في ترند العراق 17 أيار 2020 12:34 ص

حسن التميمي

وزير الصحة : المستشفيات لن تكون قادرة على استيعاب أعداد المصابين بكورونا في هذه الحالة 16 أيار 2020 01:13 م

جمال-المحمداوي

المحمداوي يدعو إلى صرف رواتب المتعاقدين الجدد مع وزارة الكهرباء 16 أيار 2020 01:11 م

المرور

المرور تعتقل شخصا انتحل صفة ضابط يتجول أثناء الحظر ببغداد 16 أيار 2020 01:09 م

كورونا في العراق

تسجيل ثالث حالة وفاة في مستشفى الصدر ببغداد 16 أيار 2020 12:30 م

حسن التميمي

التميمي: المستشفيات العراقية لن تكون قادرة على استيعاب أعداد المصابين بكورونا 16 أيار 2020 12:17 م

كورونا-العراق

تسجيل حالة شفاء من فايروس كورونا في واسط 16 أيار 2020 11:55 ص

التعليقات