مركز الاعلام الرقمي ينتقد ظهور عبارات غير لائقة في ترند العراق

اكد مركز الاعلام الرقمي DMC ان الهدف الاساسي منانشاء الهاشتاك ( الوسم # ) هو خلق اطار عام لتنظيممضامين التغريدات التي يكتبها مستخدمو تويتر علىالمنصة.



وقال المركز في بيان ان : الهاشتاك يمثل في وجه منوجوهه ثقافة المجتمع ومستواه الاخلاقي، ومن خلاله نتمكنمن ادراك عقلية شعب ما او فئة منه ممن تستخدم وسائلالتواصل.



واوضح ان : اولويات واهتمامات المجتمع تظهر ايضاً منخلال الهاشتاك وتتجلى من عنوانه الذي يعكس توجهاتهذا المجتمع ومايتناوله من موضوعات تتعلق بحدث معين.



وشدد المركز على : " ضرورة ان يتحلى مستخدمو المنصاتممن يُطلقون الهاشتاكات او يغردون بها، باخلاقيات التغريدالتي تمنع استخدام الفاظ غير لائقة ، لانها لن تظهرلمستخدمي تويتر في العراق فقط، بل لكل العالم وفقا لاخرتحديث من تويتر الذي اضاف العراق لقائمة الموضوعاتالاكثر تداولا ".



واشار الى : ظهور هاشتاكات تتضمن عبارات سيئة فيترند العراق في الفترة الاخيرة، ما يعد امرا مؤسفا يجبالتوقف عن القيام به وعدم التغريد بمثل هذه الهاشتاكاتحتى بنقدها ، لانها ستقدم صورة خاطئة ومسيئة عنالمجتمع العراقي.