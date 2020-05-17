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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 17 أيار 2020 12:34 ص

مركز الاعلام الرقمي ينتقد ظهور عبارات غير لائقة في ترند العراق

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اكد مركز الاعلام الرقمي DMC ان الهدف الاساسي منانشاء الهاشتاك ( الوسم # ) هو خلق اطار عام لتنظيممضامين التغريدات التي يكتبها مستخدمو تويتر علىالمنصة.

وقال المركز  في بيان ان : الهاشتاك يمثل في وجه منوجوهه ثقافة المجتمع ومستواه الاخلاقي، ومن خلاله نتمكنمن ادراك عقلية شعب ما او فئة منه ممن تستخدم وسائلالتواصل.

واوضح  ان : اولويات واهتمامات المجتمع تظهر ايضاً منخلال الهاشتاك وتتجلى من عنوانه الذي يعكس توجهاتهذا المجتمع ومايتناوله من موضوعات تتعلق بحدث معين. 

وشدد المركز على : " ضرورة ان يتحلى مستخدمو المنصاتممن يُطلقون الهاشتاكات او يغردون بها، باخلاقيات التغريدالتي تمنع  استخدام الفاظ غير لائقة ، لانها لن تظهرلمستخدمي تويتر في العراق فقط، بل لكل العالم وفقا لاخرتحديث من تويتر الذي اضاف العراق لقائمة الموضوعاتالاكثر تداولا ".

واشار  الى : ظهور هاشتاكات تتضمن عبارات سيئة فيترند العراق في الفترة الاخيرة، ما يعد امرا مؤسفا يجبالتوقف عن القيام به وعدم التغريد بمثل هذه الهاشتاكاتحتى بنقدها ، لانها ستقدم صورة خاطئة ومسيئة عنالمجتمع العراقي.
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