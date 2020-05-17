بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 17 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 17 أيار 2020 12:32 ص

تسجيل ٦٧ اصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية

كورونا-العراق

سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة (٦٧) اصابة جديدة ،بفايروس كورونا المستجد في العراق خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية .

وقالت الوزارة في بيان  ان الاصابات توزعت في بغداد/ الرصافة: ٢٥ اصابة ، بغداد/ الكرخ: ٢٥ اصابة ،  مدينةالطب: ٨ اصابات ، البصرة وميسان وكركوك ونينوى اصابةواحدة في كل منها ، ذي قار: ٥ اصابات .

واضافت ان عدد حالات  الشفاء بلغت:  ٣٧حالة ، موزعة فيبغداد / الكرخ: ١٣ حالة ، مدينة الطب: ٣ حالات ، البصرة: ١٣ حالة شفاء ، بابل : ٣حالات ، كركوك واربيل حالتا شفاءفي كل منهما ، وحالة شفاء واحدة في واسط فيما بلغ عددحالات  الوفيات : ٤ حالات ، حالتان في بغداد/ الرصافة  ،وحالتان في مدينة الطب  .


واوضحت ان مجموع الإصابات بلغ :  ٣٢٦٠ اصابة و حالاتالشفاء:   ٢١٢٦ حالة و مجموع الوفيات:   ١٢١ حالة.
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