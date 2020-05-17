تسجيل ٦٧ اصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية



سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة (٦٧) اصابة جديدة ،بفايروس كورونا المستجد في العراق خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية .



وقالت الوزارة في بيان ان الاصابات توزعت في بغداد/ الرصافة: ٢٥ اصابة ، بغداد/ الكرخ: ٢٥ اصابة ، مدينةالطب: ٨ اصابات ، البصرة وميسان وكركوك ونينوى اصابةواحدة في كل منها ، ذي قار: ٥ اصابات .



واضافت ان عدد حالات الشفاء بلغت: ٣٧حالة ، موزعة فيبغداد / الكرخ: ١٣ حالة ، مدينة الطب: ٣ حالات ، البصرة: ١٣ حالة شفاء ، بابل : ٣حالات ، كركوك واربيل حالتا شفاءفي كل منهما ، وحالة شفاء واحدة في واسط فيما بلغ عددحالات الوفيات : ٤ حالات ، حالتان في بغداد/ الرصافة ،وحالتان في مدينة الطب .





واوضحت ان مجموع الإصابات بلغ : ٣٢٦٠ اصابة و حالاتالشفاء: ٢١٢٦ حالة و مجموع الوفيات: ١٢١ حالة.