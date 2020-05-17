لجنة نيابية تدعو وزارة العدل لتطبيق المعايير الخاصة بحقوق الانسان في السجون والمعتقلات

دعت لجنة حقوق الانسان النيابية وزارة العدل لتطبيقالمعايير الخاصة بحقوق الانسان في السجون والمعتقلات.



وذكرت اللجنة في بيان:"ان قوانين كثيرة تتعلق بالاتفاقياتالدولية المبرمة بين العراق والمجتمع الدولي تنتظر التشريعات المطلوبة من قبل مجلس النواب.



ودعت وزارة العدل الى تطبيق المعايير الخاصة بحقوقالانسان في السجون والمعتقلات ، مؤكدة امتلاكها الحقالقانوني والدستوري في الكشف عن اي سجن او مركزاحتجاز ، او ماشابه ذلك من المعتقلات .



واكدت وقوفها بجانب المتظاهرين السلميين في المطالبةبحقوقهم المشروعة ضمن الاطر القانونية ،وضرورة التعاطيباحترام مع القوات الامنية التي تسهر ليلا ونهارا لمسكالارض ضد الارهاب الارعن وداعش المجرم ، داعية الجميعالى دعم القوات الامنية بكافة صنوفها.



كما اكدت اللجنة :" ان جائحة كورونا قد اثرت بشكل واضحعلى الوضع الاجتماعي العراقي ، ولابد من تشريع قانونللاثار المترتبة على وجود ظروف قاهرة ، تمنع المواطن منممارسة حقه الطبيعي في الحياة".