بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 17 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 17 أيار 2020 12:28 ص

الزيادي: نواب البصرة سيقدمون خلال يومين 3 مرشحين لوزارة النفط

بدر-الزيادي (1)
اكد النائب عن محافظة البصرة بدر الزيادي انه سيتم تقديمثلاثة مرشحين الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتوليحقيبة النفط يوم غد او الثلاثاء من بين 50  شخصيةمرشحة للمنصب.

وقال الزيادي في بيان صحفي :" ان عدد المرشحين لمنصبوزير النفط وصل الى 50 شخصية بصرية حتى الان ،والعددربما قابل للزيادة.

واضاف :" ان نواب البصرة سيعقدون اجتماعا لمناقشةالاسماء وغربلتها واختيار الكفوءة منها ومن ثم الاختيار منبينها  الاقرب لتولي المنصب من الذين لديهم خبرة بالمجالالنفطي.

واوضح انه سيتم اختيار 3 شخصيات من بين الـ 50 شخصية  وتقديمها بشكل نهائي الى رئيس الوزراءمصطفى الكاظمي يوم الاثنين المقبل او الثلاثاء وترك الخيارله لاختيار احدها.
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