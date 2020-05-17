نائب يدعو إلى إطلاق عملية عسكرية كبرى لتأمين شمالي بغداد من العمليات الارهابية

دعا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، سعد مايع الحلفي، ، القائد العام للقوات المسلحة إلى إطلاق عملية عسكرية كبرى لتأمين قضاء الطارمية.

وقال الحلفي، في بيان إن “الخروقات الأمنية وتصاعد العمليات الإرهابية التي يقوم بها تنظيم داعش الإرهابي تتطلب إعادة النظر بالخطط العسكرية واتباع اسلوب جديد في مطاردة العناصر الإجرامية”.

وأضاف، إن “خطر الإرهاب بدأ يتزايد ويقترب شيئاً فشيئاً من العاصمة بغداد خصوصاً بعدما ما حصل مؤخراً من خروقات أمنية مؤسفة في قضاء الطارمية شمالي العاصمة راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى”.

ودعا القائد العام للقوات المسلحة إلى “إطلاق عملية عسكرية كبرى لتأمين خاصرة بغداد والتحرك سريعاً لوضع حد للعمليات الإرهابية التي تتكرر في عدد من المحافظات.