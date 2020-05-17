نائب عن سائرون : رئاسة البرلمان تعيش دوامة الضياع بين الطموحات الفئوية والمصالح الشخصيـة

قال النائب عن كتلة تحالف سائرون صباح الساعدي ، انرئاسة مجلس النواب الحالي تعيش في دوامة الضياع بينالطموحات الفئوية والمصالح الشخصية واحلام الزعامةالموهومة ، ما انتج فشلا لا يوصف اصبح يهدد بقاء كيانالسلطة التشريعية ككل .



واكد الساعدي في بيان صحفي ، اهمية الاستمرار بمشروعالاصلاح مهما كانت التحديات ، مشيرا الى ان التحدياتالتي تواجه العراق لا تسقط المسؤولية الوطنية فيالاستمرار في الخط الذي سقاه العراقيون بدمائهم .



واضاف ، ، ان " مشروع اصلاح الدولة العراقية هو ( قدرالشعب ) ولا مجال للتراجع عنه ، ويجب ان ينطلق مناصلاح مجلس النواب فهو قلب الديمقراطية في العراق "،مبينا ان " هناك غفلة كبيرة عن موضوع الاصلاح البرلماني فعاش مجلس النواب على مدى الفترة السابقة عاجزامريضا تسيطر عليه المصالح الشخصية الفاسدة والمصالحالفئوية الضيقة ، وسبب ذلك عجزا كبيرا في الدولة بسبب مايضخه المجلس النيابي من دماء فاسدة في جسد الدولةالعراقية ".



واوضح ، ان " العجز النيابي لا يمكن تبريره باي شكل منالاشكال ، مبينا ان عملية الاصلاح البرلماني يجب ان تنطلقسريعا مهما كانت العقبات التي سيضعها الفاسدونبوجهها، مشيرا الى انه لا حصانة سياسية لأي شخصمهما كان موقعه في المجلس امام ارادة الشعب في الاصلاحوالتغيير.