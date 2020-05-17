فيان صبري : مرشحنا للخارجية فؤاد حسين

اكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابيةفيان ان مرشح الحزب لوزارة الخارجية هم فؤاد حسين.

وقالت في تصريح صحفي ان هناك توجها لعقد جلسةالبرلمان قبل عيد الفطر.



وكان مجلس النواب صوت في وقت سابق على منح الثقةلـ15 حقيبة وزارية من حكومة مصطفى الكاظمي على املالتصويت على 7 حقائب متبقية وهي / الخارجية - النفط - التجارة- العدل - الهجرة - الزراعة - الثقافة / قريبا.