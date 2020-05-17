السفير الامريكي يؤكد للحلبوسي حرص الولايات المتحدة على دعم العراق وتعزيز العلاقات الثنائية

اكد السفير الاميركي في بغداد ماثيو تولر ، خلال لقائه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، حرص الولاياتالمتحدة الاميركية على تعزيز العلاقات بين البلدين،واستعداد بلاده لتقديم الدعم للعراق.



وبحث الجانبان ، حسب بيان لمكتب الحلبوسي سبل دعمالحكومة العراقية الجديدة في مجال الاقتصاد والموازنةواستقرار الوضع الامني، كما بحثا جهود القوى السياسيةلاكمال الكابينة الوزارية.