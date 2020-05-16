حركة رافضون تدعو الكاظمي إلى إغلاق المعابر الإيرانية وعدم الرضوخ لطهران

دعت حركة رافضون، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إلى التعامل مع جائحة كورونا بشكل جدي وغلق المعابر الإيرانية غلقاً تاماً، محملة الجانب الإيراني مسؤولية الخسائر الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على سلوكها المخالف للأعراف الدولية والإنسانية.

وقالت الحركة في بيان، "منذ أن ظهرت جائحة كورونا ووسائل الاعلام تطالعنا يومياً بارتفاع معدلات الإصابة بأكثر من اربع ملايين مصاب حول العالم ومعها تظهر ممارسات دنيئة من بعض ضعاف النفوس الذين يحاولون نشر الفايروس بشكل مقصود في الأماكن العامة ووسائط النقل و الأسواق، بعد أن تأكدوا من اصابتهم بالوباء.. تلك النفوس الخبيثة تحسد الناس على صحتهم".



وأضافت الحركة في بيانها، أن "هذا السلوك لم يعد حكراً على الأفراد وإنما هو سلوك تمارسه بعض الدول الموبؤة بالفايروس مثل ايران عبر إرسال بضائعها التجارية الملوثة الى العراق بعد أن تمكنت من فتح المعابر الحدودية لمدة يومين في الأسبوع والتي انعكست اثارها سريعاً بظهور زيادات كبيرة مفاجئة من الإصابات في العراق بشكل دعا خلية الازمة لإعادة التلويح بالحجر الوبائي على العراقيين لأربعة عشر يوماً اخرى بكل ما يحمله الحضر من معاناة انسانية واجتماعية".



وتابعت إن "حركة رافضون اذ تحمل الجانب الايراني مسؤولية الخسائر الاقتصادية والاجتماعية العراقية المترتبة على سلوكها المخالف للأعراف الدولية والإنسانية في أوقات الوباء فإنها تحذر العراقيين من سعي ايران لفتح منافذها الحدودية مع العراق لمدة سبعة أيام في الأسبوع وإعادة توريد بضائعها الملوثة طيلة العام وتحذر المسؤولين من الرضوخ للضغوط الإيرانية او الوقوع تحت تأثير الاغراءات المالية لان هذا الوباء لن يستثني عوائلهم ان تفشى في العراق".

وختم بيان رافضون بيانه بـ"دعوة الحكومة العراقية للتعامل مع جائحة كورونا بشكل جدي وغلق المعابر الإيرانية غلقاً تاماً"، مستدركا القول "تباً لساسة السنة الذين ارتضوا أن يسيروا في ركابها".



