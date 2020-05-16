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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 16 أيار 2020 04:36 م

بالصور.. موكب وزير الداخلية عثمان الغانمي يتعرض إلى حادث في طريق العودة إلى بغداد

وزير الداخلية عثمان الغانمي

تعرض موكب وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم السبت، إلى حادث مروري أودى بحياة منتسب وأصاب اثنين آخرين عند عودته من مدينة تكريت باتجاه العاصمة بغداد.

وقال مصدر محلي، إن "موكب وزير الداخلية تعرض لحادث سير في ناحية عوينات التي تبعد نحو 12 كم إلى الجنوب من مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين".

وأضاف المصدر، أن "الحادث تسبب بوفاة عنصر من حماية الوزير، وإصابة اثنين آخرين بجروح".

وكان وزير الداخلية عثمان الغانمي، قد وصل إلى مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين، بعد ليلة دامية جديدة راح ضحيتها منتسبون أمنيون جنوبي المحافظة، في وقت أطلقت فيه محافظة ديالى تحذيرات من خطر عسكري كبير تمثله نشاطات داعش مؤخراً. 

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