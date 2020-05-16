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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 16 أيار 2020 04:19 م

العقابي يطالب الكاظمي بالتحري عن عشرات المناصب التي تم شراؤها في عهد عبد المهدي

2422019361214النائب حسين العقابي
طالب النائب حسين العقابي، اليوم السبت، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتحري الدقيق عن عشرات المناصب التي تم شراؤها في عهد رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي سواء وكلاء الوزراء أو المدراء العامين.

وقال العقابي في تصريح صحفي، إن "عشرات المناصب العليا تم بيعها في عهد رئيس الوزراء السابق عادل عد المهدي وعلى رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، اعادة النظر بالمنظومة الادارية للدولة برمتها وطرد اي وكيل وزير او مدير عام اشترى المنصب من كتلة او عن طريق المحاباة"، لافتا إلى أن "التعينات الكبيرة فضيحة يجب فتحها".

وأضاف أن "الحكومة ملزمة بتقديم الموازنة واجراء اصلاحات اقتصادية جذرية لمواجهة الازمات التي تعصف في البلاد، والقضاء على التعرضات الارهابية في جميع المحافظات" .

 وأشار العقابي إلى أنه "لا يمكن الاستمرار في ادارة الدولة ضمن التعيينات بالوكالة او عن طريق شخص بديل بداعي عدم التوافق على البديل".
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