بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 16 أيار 2020
آخر الأخبار
حركة رافضون تدعو الكاظمي إلى إغلاق المعابر الإيرانية وعدم الرضوخ لطهران بالصور.. موكب وزير الداخلية عثمان الغانمي يتعرض إلى حادث في طريق العودة إلى بغداد العقابي يطالب الكاظمي بالتحري عن عشرات المناصب التي تم شراؤها في عهد عبد المهدي أشد هجمات إرهابية منذ عام 2003.. ونداءات استغاثة لحكومة الكاظمي لإنقاذ خانقين تسجيل 35 حالة وفاة و1757 إصابة جديدة بفايروس كورونا في إيران سالم: الحكومة تهرب من الفساد والنفوذ الإيراني بخلق عدم الاستقرار رحيل الأديب فهد محسن فرحان الصريفي بعد صراع مع المرض بعد قلقهم من "التسويف والمماطلة".. نشطاء يطالبون الغانمي بتولي التحقيق في اغتيال الناشط ثائر الطيب عاجل.. محافظ صلاح الدين يستقبل وزير الداخلية و يبحث معه تطوير المنظومة الأمنية و تعزيز الاستقرار المجتمعي القبض على تاجر مخدرات شمالي بابل
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 16 أيار 2020 03:42 م

فيروس كورونا ينعش صناعة عسل النحل في إيطاليا

154-153940-taste-rome-corona-honey-italy-8

انعكست مرحلة الحجر التي فرضتها السلطات الإيطالية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إيجابا على النحل في روما، خصوصا في ظل تراجع معدلات التلوث الذي ساهم في تحسن صحة هذه الحشرات بشكل ملحوظ.

وكان هذا التحسن واضحاً بشكل خاص لدى حوالي 150 ألف نحلة موجودة في ثلاثة قفران على سطح وحدة خاصة لقوات الدرك (كارابينيري) معنية بحماية البيئة والغابات ومقرها في وسط روما.


وقدم وباء "كوفيد-19" فرصة فريدة للباحثين مع توقف حركة المرور والتلوث والضجيج في هذه المدينة الكبرى بين ليلة وضحاها مع بدء تدابير الحجر في 9 مارس/ آذار.

وقد انشغل الخبراء بمسألة معرفة الطريقة المتوقعة لتفاعل النحل في هذا الوضع، وأوضح المقدم في القوات الإيطالية نيكولو جوردانو أن هذه الحشرات الملقحة تمثل "مصدر تنوع حيوي أساسي لكوكبنا".


ويتضمن برنامج الدراسات بشأن النحل الذي يديره نيكولو جوردانو حوالي 30 مجموعة أخرى في العاصمة الإيطالية تتشارك المعلومات في ما بينها.

وقال رئيس الاتحاد الإيطالي لمربي النحل رافايله سيرونه: "إن تجربتنا وكل مشاريع تربية النحل في الأوساط الحضرية في العالم أجمع تعلمنا أن وضع النحل في المدن أفضل عموما من ذلك الموجود في الأرياف".


ولفت في هذا الإطار إلى وجود "مشكلات أقل في المدن متصلة بالمنتجات الكيميائية التي تقضي على الحشرات وبينها النحل، كما يمكن إيجاد تنوع أكبر في الأزهار".


وقال سيرونه "خلال فترة الحجر كان النحل بصحة جيدة جداً ووجد كمية ضخمة من الرحيق وحبوب اللقاح".
وقد أظهرت الفحوص أن جودة العسل تحسنت كما أن النحل وجد 150 نوعا مختلفا من الزهر في المنطقة مقارنة مع حوالي 100 نوع قبل فترة الحجر، بحسب سيرونه.


ولا تهدف هذه البحوث إلى إنتاج العسل، غير أن هذا النحل ينتج ما لا يقل عن 30 كيلوغراما منه سنويا "بمذاق روما"، على ما قال سيرونه مازحاً.

وتفقد عنصران في الدرك الإيطالي الخميس قفران نحل في روما مرتديين بدلة واقية صفراء، وقال الكابورال جانلوكا فيلوني: "لست مولعاً بالحشرات، لكني بت أحبها الآن"، مشيراً إلى أنه بدأ يبدي اهتماماً أكبر بالنحل بمرور الوقت.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
safe_image

مادة تطهر الأسطح من كورونا 90 يوما.. سلاح جديد لمكافحة الفيروس 16 أيار 2020 03:46 م

فهد محسن فرحان

رحيل الأديب فهد محسن فرحان الصريفي بعد صراع مع المرض 16 أيار 2020 02:17 م

safe_image

بعد نيوكاسل .. السعودية تدرس شراء نادي روما الإيطالي 16 أيار 2020 01:37 م

الجراد

أسراب الجراد تغزو إيران وتمتد للحدود مع العراق 16 أيار 2020 10:51 ص

عدنان درجال

درجال يرفض مقترحا لاستئناف ممتاز السلة 15 أيار 2020 02:24 م

52764010_303-696x392-1

شعار”صلاة من أجل الإنسانية”يزين برج خليفة 15 أيار 2020 12:13 م

اعلامية أمريكية

إعلامية أمريكية تدعي اختطافها من قبل كائنات فضائية 15 أيار 2020 11:20 ص

هنا الزاهد

الفنانة المصرية هنا الزاهد تدخل المنافسة بقائمة أجمل 100 وجه فى العالم 15 أيار 2020 10:25 ص

التعليقات