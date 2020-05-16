بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 16 أيار 2020
آخر الأخبار
حركة رافضون تدعو الكاظمي إلى إغلاق المعابر الإيرانية وعدم الرضوخ لطهران بالصور.. موكب وزير الداخلية عثمان الغانمي يتعرض إلى حادث في طريق العودة إلى بغداد العقابي يطالب الكاظمي بالتحري عن عشرات المناصب التي تم شراؤها في عهد عبد المهدي أشد هجمات إرهابية منذ عام 2003.. ونداءات استغاثة لحكومة الكاظمي لإنقاذ خانقين تسجيل 35 حالة وفاة و1757 إصابة جديدة بفايروس كورونا في إيران سالم: الحكومة تهرب من الفساد والنفوذ الإيراني بخلق عدم الاستقرار رحيل الأديب فهد محسن فرحان الصريفي بعد صراع مع المرض بعد قلقهم من "التسويف والمماطلة".. نشطاء يطالبون الغانمي بتولي التحقيق في اغتيال الناشط ثائر الطيب عاجل.. محافظ صلاح الدين يستقبل وزير الداخلية و يبحث معه تطوير المنظومة الأمنية و تعزيز الاستقرار المجتمعي القبض على تاجر مخدرات شمالي بابل
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
السبت، 16 أيار 2020 03:39 م

باريس تنتقد سجن إيران باحثة فرنسية وتطالب بإطلاق سراحها فورا

safe_image
أدانت باريس، اليوم السبت، حكم السجن الذي أصدرته إيران بحق باحثة فرنسية لمدة 6 سنوات، مؤكدة أن أسبابه سياسية.
وطالبت فرنسا، في بيان، لوزارة الخارجية بإطلاق سراحها فورا.
وكانت محكمة إيرانية أصدرت حكما بالسجن على الباحثة الإيرانية الفرنسية فاريبا عادلخاه بتهمتي "المساس بالأمن القومي"، "والدعاية ضد النظام" بحسب ما أفاد محاميها سعيد دهقان.
وقال المحامي دهقان إن عادلخاه عالمة الأنتروبولوجيا ستنفذ فقط الحكم الأطول، مشيرا إلى أنه يمكن استئناف هذا الحكم.
 ومثلت الباحثة الفرنسية الموقوفة في طهران منذ يونيو/حزيران 2019 ، الشهر الماضي أمام القضاء الإيراني في جلسة جديدة من محاكمتها في طهران، رغم مخاوف فيروس كورونا، حسبما أعلن محاميها. 

وانعقدت جلسة المحاكمة للباحثة الفرنسية بإيران رغم مخاوف كورونا 
وبدأت محاكمة عادلخاه في 3 مارس/آذار الماضي أمام الغرفة الخامسة عشرة للمحكمة الثورية في طهران.
وكانت السلطات الإيرانية قد أفرجت عن زميلها وصديقها رولان مارشال الذي أوقف في يونيو/حزيران 2019 أيضا في مطار طهران عند وصوله لزيارتها. 
وبعد احتجازه في إيران تسعة أشهر ونصف الشهر أفرج عن مارشال مقابل إطلاق سراح مهندس إيراني كانت الولايات المتحدة تطالب بتسلمه هو جلال روح الله نجاد. 
ومارشال وعادلخاه باحثان في مركز الدراسات الدولية التابع لمعهد العلوم السياسية في باريس. 
ولم تتوقف فرنسا عن المطالبة بإطلاق سراحهما منذ ذلك الوقت. 
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كورونا

تسجيل 35 حالة وفاة و1757 إصابة جديدة بفايروس كورونا في إيران 16 أيار 2020 03:08 م

safe_image

قمع الملالي .. إيران تعاقب باحثة فرنسية بالسجن 6 سنوات بتهم مطاطة 16 أيار 2020 02:28 م

ترامب

ترامب: أمريكا ستطور صاروخاً أسرع من صواريخ روسيا والصين 16 أيار 2020 11:03 ص

كورونا

الصين تسجل 8 حالات إصابات جديدة بفايروس كورونا 16 أيار 2020 10:56 ص

عاجل 1

عاجل.. قطر تسجل 1153 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة 15 أيار 2020 03:42 م

52764010_303-696x392-1

زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب ولاية نيفادا الأمريكية 15 أيار 2020 03:27 م

52764010_303-696x392-1

تعرف على أول دولة أوروبية تعلن انتهاء وباء كورونا رسميا 15 أيار 2020 12:10 م

كورونا في إيران

إيران تعلن تسجيل 50 حالة وفاة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة 13 أيار 2020 04:14 م

التعليقات