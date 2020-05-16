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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 16 أيار 2020 03:01 م

سالم: الحكومة تهرب من الفساد والنفوذ الإيراني بخلق عدم الاستقرار

مصطفى سالم
أكد الخبير السياسي، مصطفى سالم، أن الحكومة تهرب من مواجهة الفساد والنفوذ الإيراني بخلق حالة من عدم الاستقرار.

وقال سالم في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، إن "الوضع في العراق لا يزال غير مستقر، حسب وصف رئيس اللجنة العسكرية للناتو، لذا ستبقى قوات الناتو لضمان السلام والاستقرار".

وأضاف "لم ينعكس زيادة قوات الحكومة وميلشياتها على الشارع، لأن الحكومة تهرب من الفساد والنفوذ الإيراني بخلق عدم الاستقرار، وقد جربت ان الاحتجاجات خرجت حين تلاشى داعش".
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