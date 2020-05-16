سالم: الحكومة تهرب من الفساد والنفوذ الإيراني بخلق عدم الاستقرار

أكد الخبير السياسي، مصطفى سالم، أن الحكومة تهرب من مواجهة الفساد والنفوذ الإيراني بخلق حالة من عدم الاستقرار.



وقال سالم في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، إن "الوضع في العراق لا يزال غير مستقر، حسب وصف رئيس اللجنة العسكرية للناتو، لذا ستبقى قوات الناتو لضمان السلام والاستقرار".



وأضاف "لم ينعكس زيادة قوات الحكومة وميلشياتها على الشارع، لأن الحكومة تهرب من الفساد والنفوذ الإيراني بخلق عدم الاستقرار، وقد جربت ان الاحتجاجات خرجت حين تلاشى داعش".

