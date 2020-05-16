نائبة: لايمكن عقد جلسات البرلمان إلكترونيا

استبعدت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت, السبت, ان يتم عقد جلسات البرلمان وفق النافذة الالكترونية رغم اعداد مجموعة من البرامج من قبل دائرة البحوث في المجلس, مشيرة الى ان اكثر من 130 نائب طالبوا رسميا باستمرار عقد جلسات البرلمان لحاجة دعم الحكومة الحالية .



وقالت جودت في تصريح لـها , ان “اكثر من 130 نائب قدموا طلبات رسمية موقعة الى هيئة رئاسة مجلس النواب للاستمرار بعقد جلسات المجلس وانها دور تعطيل العمل التشريعي والرقابي ” .



وأضاف ان ” دائرة البحوث في المجلس هيئات العديد من البرامج لغرض عقد جلسات عبر النافذه الالكترونية الا ان هيئة الرئاسة لم توافق لحد اللحظة على العمل بموجبه”.



وأشارت جودت إلى أن “مجلس النواب له الامكانية من عقد جلسات للمجلس في الوقت الحالي مع الحفاظ على الحماية الوقائية الصحية” .