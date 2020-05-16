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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 16 أيار 2020 01:45 م

بعد قلقهم من "التسويف والمماطلة".. نشطاء يطالبون الغانمي بتولي التحقيق في اغتيال الناشط ثائر الطيب

الغانمي والطيب

طالب نشطاء عراقيون، على مواقع التواصل الاجتماعي، وزير الداخلية، عثمان الغانمي، بتولي ملف قضية اغتيال الناشط ثائر كريم الطيب.

وقد عبر النشطاء عن قلقهم مما وصفوه بـ"التسويف والمماطلة" بعد مضي خمسة أشهر على الحادثة، دون أي تطورات.

وكان الناشط المدني، ثائر كريم الطيب قد استشهد في كانون الأول الماضي، متأثرا بجروحه في محاولة اغتياله بعبوة لاصقة في الديوانية.

وقالت الصحفية والناشطة منار الزبيدي، إن "من غير المعقول أن تعجز الجهات الأمنية عن كشف قتلة الشهيد ثائر بعد مرور أشهر من الحادثة، والأمر يجعلنا أمام نتيجتين لا ثالث لهما، إما أن تكون الجهات الأمنية على علم بالقتلة وفعلاً كما يشاع في الديوانية أنهم يخافون أو يتسترون، أو أن القائمين على هذا الملف عاجزين بالفعل عن كشف هوية القاتل".

وأضافت، أن "هذا يدل على ضعف وعدم إمكانية الجهات الأمنية على حفظ الأمن في المحافظة، ويعني أن الجميع مهددين بالتصفية لمجرد رأي وهذا مؤشر خطير على إمكانيتهم بالتعامل مع مثل هذه الملفات الحساسة والخطيرة وهو يشكل  مصدر قلق بالنسبة لنا كصحفيين وناشطين ومواطنين".

وأوضحت أن "ثائر كان صاحب رأي وعلى هذا الأساس قتل، وإذا كانت هناك أسباب أخرى فمن واجب الجهات الأمنية كشف الحقائق وعليهم عدم الخوف أو التستر أو مجاملة الجهات المتورطة بدماء الأبرياء".

من جانبه، قال الصحفي محمد الشمري، إن "السلطات الأمنية أطلقت سلسلة من الوعود والتعهدات من قبل بشان قضية اغتيال الناشط في الحراك الجماهيري الشهيد ثائر كريم الطيب، إلا أنها لم تكن فعلية على أرض الواقع لذا  فان أهله واصدقائه ورفاقه من المتظاهرين وأبناء الديوانية، اطلقوا حملة للمطالبة بكشف القتلة وإنهاء مسالة تسويف التحقيق بالجريمة التي مضى عليها خمسة أشهر".

أضاف، أن "الحملة تركزت على ضرورة إيصال هذه الرسالة لوزير الداخلية الجديد الفريق عثمان الغانمي، باعتباره مسؤولاً عن الوزارة الأمنية الأولى ولكون الحكومة التي هو عضو فيها وضعت في برنامجها محاسبة القتلة، وأن الأمر تعدى ذلك وتحول لمطالبة شخصية للغانمي بالتدخل كونه ينتمي لنفس المدينة التي ينتمي لها الشهيد الطيب".

ووجه النشطاء رسالة نارية، للرئيس برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وكل السلطات تطالب بالكشف عن قتلة الناشط ثائر الطيب.

وتسببت وفاة الطيب في كانون الأول الماضي بتفجير حالة من الغضب في شوارع مدن الجنوب العراقي لاسيما الديوانية، في وجه الميليشيات والأحزاب الموالية لإيران.

فقد أقدم محتجون عراقيون وقتها على إشعال النيران في مقار بعض الميليشيات العراقية الموالية لإيران والتي تعادى الحراك الثوري.

وينضم الطيب إلى قائمة طويلة من الناشطين المشاركين في الاحتجاجات، الذين تعرضوا لعمليات أو محاولات اغتيال.

ويقول مراقبون: إن الهدف من موجة الاغتيالات إسكات أصوات الناشطين المطالبين بمحاربة الفساد، ومنعم من التعبير عن رفض التدخل الإيراني في شؤون بلدهم.

وتقول تقارير، إن هناك حملة ممنهجة من الخطف والتخويف والترويع ضد الناشطين تنفذها جهات مجهولة، وكيانات مسلحة وخارجين عن القانون، فيما تحوم الشبهات حول أياد محلية مدعومة من إيران.

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أخر تعديل: السبت، 16 أيار 2020 01:55 م
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