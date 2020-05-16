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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 16 أيار 2020 01:37 م

بعد نيوكاسل .. السعودية تدرس شراء نادي روما الإيطالي

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أيام قليلة كانت تفصل صندوق الاستثمار السعودي، عن شراء نادي نيوكاسل يونايتد، لتبدأ حقبة جديدة وطفرة منتظرة للنادي الإنجليزي، ولكن التأجيلات المستمرة تسببت في حالة من الغموض.
الأمير محمد بن سلمان نجح في التوصل لاتفاق مع مايك أشلي رئيس نيوكاسل، من أجل شراء النادي مقابل 300 مليون جنيه إسترليني، ليفصله فقط الإعلان الرسمي عن هذه الخطوة الجديدة.
وكشفت صحيفة “ميرور” البريطانية، عن تطورات جديدة، بمحاولة نادي روما الإيطالي استغلال هذا التأجيل بالتفاوض مع بن سلمان لإقناعه بشراء الذئاب بدلاً من نيوكاسل.
وأشارت إلى قيام جيمس بالوتا المالك الحالي ل‍روما، بالتعاقد مع إحدى الشركات لإيجاد مالك جديد لشراء النادي الإيطالي قبل بداية الموسم القادم.
وتأتي هذه المحاولة رغم قيام نيوكاسل بتوقيع كافة الأوراق اللازمة من أجل بيع النادي لصندوق الاستثمار السعودي منذ 5 أسابيع.
تقارير إيطالية أكدت أن بالوتا لا يحاول الانقضاض على الصفقة ومنع بن سلمان من شراء نيوكاسل، حيث لا يؤمن بإمكانية حدوث ذلك من الأساس.
ويعتبر الهدف الرئيسي من المفاوضات، هو وضع روما في صورة البديل المناسب، لو فشلت صفقة شراء نيوكاسل لأي سبب من الأسباب، حيث لم يجتاز بن سلمان اختبارات الدوري الإنجليزي للملاءمة والملاك المناسبين حتى الآن.
يذكر أن نيوكاسل ارتبط بالتعاقد مع ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام السابق، والعديد من النجوم الكبار مثل فيليب كوتينيو صانع ألعاب برشلونة وجاريث بيل جناح ريال مدريد.
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