المحمداوي يدعو إلى صرف رواتب المتعاقدين الجدد مع وزارة الكهرباء

دعا النائب عن محافظة البصرة جمال المحمداوي إلى صرف رواتب المتقاعدين مع وزارة الكهرباء بشكل أجور يومية وعدم تخفيضها لما في ذلك من مخالفات لقرارات مجلس الوزراء وقانون العمل مشيرا إلى اهمية إدراج رواتبهم ضمن موازنة العام ٢٠٢٠.

وقال المحمداوي في بيان صحفي " إنّ " مجموعة كبيرة من المتعاقدين مع وزارة الكهرباء بشكل أجور يومية لم يتم صرف رواتبهم بشكل منتظم، و تم تخفيض هذه الرواتب بصورة مجحفة ومخالفة للقانون" .

واضاف ان " أهم المخالفات في هذا الشأن مخالفة الأمر الوزاري المرقم ٤٣٤٢٦ والمعطوف على كتاب مكتب رئيس الوزراء ذي العدد ١٧٢، والذي ينص على احتساب أجور العاملين بصفة عقد باجر يومي (١٦٠٠٠) دينار بواقع (٣٠) يوما".



وتابع ان " تأخير صرف الرواتب مخالف لقانون العمل رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٥ المادة (٥٣ / ثالثا) والتي تنص على أن تدفع الأجور نهاية كل شهر على أن يكون أقصى حد للتأخير هي مدة (٥) ايام".



ودعا المحمداوي " رئيس مجلس الوزراء إلى إدراج رواتب المتعاقدين مع وزارة الكهرباء بشكل أجور يومية ضمن موازنة ٢٠٢٠، والنظر في أسباب تأخير صرف رواتبهم للأشهر السابقة و فتح تحقيق في المخالفات القانونية المتعلقة بتخفيض أجورهم لاسيما وقد تم التعاقد معهم ضمن حزمة الإصلاحات.