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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 16 أيار 2020 01:09 م

المرور تعتقل شخصا انتحل صفة ضابط يتجول أثناء الحظر ببغداد

المرور
ألقت مفارز مديرية المرور العامة، القبض على شخص أنتحل صفة ضابط برتبة ملازم أول في الشرطة يتجول أثناء فترة حظر التجوال في بغداد.

وقال مدير عام المرور اللواء زهير عبادة في بيان إن مفارز مديرية المرور العامة في قاطع المنصور، ألقت القبض على شخص يدعي انه ضابط برتبة ملازم أول بالشرطة، يقوم بتوزيع الأدوية على الصيدليات أثناء فترة حظر التجوال في بغداد.

وأضاف: انه بعد التحقيق معه تبين انه يحمل هوية مزورة وليس ضابطا،  مشيرا الى  انه تم تسليمه إلى مكتب مكافحة أجرام حي حطين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
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