نائب عن سائرون: التصويت على مرشحي الوزارات الشاغرة الأربعاء المقبل

اعلن عضو كتلة سائرون البرلمانية صباح العكيلي ان جلسة البرلمان للتصويت على مرشحي الوزارات الشاغرة بحكومة الكاظمي ستعقد الاربعاء المقبل.



وقال العكيلي ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيكمل كابينته الوزارية قبل عيد الفطر المبارك وسيتم التصويت على الوزارات الشاغرة يوم الاربعاء المقبل .



واشار الى وجود خلاف بين الكتل السياسية والاكراد يتعلق بالمرشح لوزارة الخارجية فؤاد حسين حيث ترفض الكتل السياسية ترشيحه وتنتظر من الاكراد تغييره .



واكد : ان الكتل السياسية متفقة مع الكاظمي على توزيع الوزارات الشاغرة على المكونات وبالتالي سيقدم الكاظمي اسماء جديدة لشغل تلك الوزارات قبل عيد الفطر المبارك.