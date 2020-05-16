نائب للحلبوسي دون ذكر اسمه : البرلمان اكبر من ان يختزله شخص واحد

اكد نائب عن تحالف "سائرون"، انه لا يمكن لشخص واحد اختزال السلطة التشريعية والتحكم فيها كيفما يشاء.



وقال النائب غايب العميري، في تغريدة عبر "تويتر"، ان "مجلس النواب العراقي اكبر مؤسسة دستورية تشريعية رقابية تمثل العراق وتعمل للشعب العراقي بدون تمييز".



واضاف :" من غير الصحيح ان يختزله شخص واحد ليتحكم بالمؤسسة التشريعية والرقابية كيفما يشاء".



يذكر ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي واجه في الفترة الاخيرة انتقادات شديدة من عدد من البرلمانيين واتهموه بالتسويف وتأخير اقرار قوانين مهمة وعرقلة وتعطيل الدور التشريعي للمجلس .

ف.ا