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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 16 أيار 2020 01:01 م

نائب : حكومة الكاظمي لن تستطيع تنفيذ كل ما هو مطلوب منها

سعران الأعاجيبي

رأى النائب عن تحالف "سائرون" سعران الاعاجيبي، ان  حقيبتي الخارجية والنفط  هما المشكلة الاكبر لما تبقى من الوزارات.

وقال الاعاجيبي، في تصريح صحفي :" ان الوزارات الخمس الشاغرة الاخرى من السهولة تمريرها  لعدم وجود مشكلات عميقة فيها".

واضاف:" ان بداية عمل الحكومة تبشر بخير، مع  ادراكنا انها لن تستطيع تنفيذ كل المطلوب بسبب الظروف التي يمر بها العراق" ، داعياً الى :" عدم تشديد الضغوط على الحكومة لتسهيل اجراء انتخابات مبكرة وتمشية امور الدولة".

واوضح النائب انه :" في حال توفر مساحة من الزمن لحكومة الكاظمي وانتعاش اسعار النفط وتقليل الضغوط السياسية ، سيكتب لها النجاح في عملها، اذ ان اغلب الوزراء  مهنيون ومن  ذوي الكفاءات".

ف.ا

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أخر تعديل: السبت، 16 أيار 2020 01:52 م
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