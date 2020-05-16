نائبة كردية : الحديث عن تغيير رئيس مجلس النواب .. مجرد كلام !

اكدت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان الشيخ دلير ، ان القوى الكردية ليس في حساباتها تغيير رئاسة البرلمان.



وقالت دلير في تصريح صحفي :" لغاية الان لا توجد اجتماعات ومقابلات سياسية بشأن هذا الموضوع "، مبينة :" ان تغيير رئاسة البرلمان او رئاسة الجمهورية ليس بالامر السهل كما يتوقع البعض لاسباب عديدة منها قانونية ودستورية وسياسية ، و هذا التوجه من بعض النواب هو مجرد كلام واهواء بعيدة عن التطبيق".



واضافت :" ان الاتحاد الوطني الكردستاني لا توجد في حساباته هكذا توجهات للاسباب المذكورة ، ويحترم كل الاراء والتوجهات لاي تغيير ، لكن هذا صعب تحقيقه في المرحلة الحالية ".



وكانت مصادر نيابية تحدثت خلال الايام الماضية عن وجود توجهات لدى بعض الكتل السياسية لتغيير رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

ف.ا