تسجيل ثالث حالة وفاة في مستشفى الصدر ببغداد

أعلن مدير مستشفى في بغداد، اليوم السبت، عن وفاة شخص بفيروس كورونا، في ثالث حالة وفاة بسبب الفيروس تشهدها المستشفى الكئانة شرقي العاصمة منذ انتشار الجائحة.



وقال مدير مستشفى "الشهيد الصدر" العام الدكتور مصطفى حاتم الموسوي، في تصريح صحفي، إن "شخصا يبلغ من العمر 65 عاما توفي ، اليوم، بفيروس كورونا في المستشفى"، مبينا ان "هذه هي حالة الوفاة الثالثة في المستشفى منذ انتشار جائحة كورونا".



وأكد الموسوي أن "منتسبي المستشفى قاموا بتعفير وتعقيم جثة المتوفي وتحضيرها للدفن وفق المعايير الصحية العالمية".



كما دعا المواطنين "لأخذ الاجراءات الوقائية المناسبة للحد من انتشار فايروس كورونا"، مشددا على "التباعد الاجتماعي والبقاء في المنازل خاصة مع ازدياد اعداد المصابين في الايام الاخيرة".



وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، تسجيل حالتي وفاة و٥٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا في مشهد تصدرت في العاصمة بغداد ذات الكثافة السكانية ومنذ ظهور تفشي الفيروس في العراق اعلى معدلات الاصابات والوفيات.



