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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 16 أيار 2020 12:12 م

مصادر: الكاظمي يعتزم إجراء مباحثات مع البيشمركة لمواجهة داعش الإرهابي

الكاظمي

كشفت مصادر سياسية مطلعة، عن عزم حكومة مصطفى الكاظمي إجراء مباحثات مع أربيل لإنهاء مناطق الفراغ الأمني بين قوات الجيش والبيشمركة ومنع تواجد العناصر الإرهابية فيها.

ونقلت الصحيفة في تقرير لها، عن  مسؤول أمني قوله، إنّ التنظيم  الإجرامي يستفيد من المتناقضات والخلافات كما في حالة ملف إدارة الأمن في المناطق المتنازع عليها، والخلاف وعدم التنسيق العسكري بين بغداد وأربيل بإدارة تلك المناطق، وهو ما منح التنظيم فرصة التحرك فيها.

وأضافت المصادر، أنّ وزارة الدفاع العراقية وضمن رؤية حكومة مصطفى الكاظمي، تعتزم إجراء حوارات مع قوات البيشمركة، لتحديد أولويات التحركات الأمنية وإدارة الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها.

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