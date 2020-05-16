حقوق الإنسان بالبصرة تقدم قائمة مطالب للكاظمي

طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، اليوم السبت، الحكومة المركزية الجديدة بإعداد البرنامج الحكومي العاجل لمعالجة ملوحة المياه في شط العرب والتلوث.

ودعا المكتب أيضا في بيان، إلى ضرورة إيجاد معالجة سريعة للتلوث الناتج عن المواقع الملوثة بالإشعاع أو استخراج النفط فضلا عن النظر في عقود شركات التراخيص النفطية.

كما أشار إلى ضرورة "وضع برنامج سريع لتشغيل المصانع المختلفة لمعالجة مشكلة البطالة والعمل على إطلاق الموازنات الخاصة بالأجراء والعقود".

وطالب البيان، بـ "إيلاء الاهتمام بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة وإطلاق راتب المعين المتفرغ خاصة من الذين أكملوا الاستمارات الخاصة".