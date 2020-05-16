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السبت, 16 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 16 أيار 2020 11:03 ص

ترامب: أمريكا ستطور صاروخاً أسرع من صواريخ روسيا والصين

ترامب
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أعطى موافقته لتطوير صاروخ جديد تفوق سرعته سرعة الصوت، بحيث سيكون أسرع من أي صاروخ تمتلكه روسيا والصين، في مؤشر آخر على سباق تسلح جديد.

وقال ترامب في المكتب البيضاوي حيث كشف عن شعار قوة الفضاء الجديدة، وهي أحدث فرع بالجيش الأمريكي إنني "أصفه بأنه صاروخ خارق الخداع". وسمعت الليلة الأخرى أنه أسرع 17 مرة مما لديهم حاليا، وأسرع صاروخ مما لدينا الآن".

كانت روسيا أعلنت مؤخرا أنها طورت صاروخا قادرا على حمل رأس نووية، وتبلغ سرعته أكثر من 20 مرة سرعة الصوت. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الصاروخ أفانجارد الذي تفوق سرعته سرعة الصوت دخل الخدمة في كانون الاول الماضي.

كما تعمل الصين على تطوير صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، على الرغم أنها ليست سريعة مثل المشروع الروسي الذى تم الإعلان عنه ، لكنه لا يزال أسرع من أي شئ في الترسانة العسكرية الأمريكية.

وعبر محللون عسكريون أمريكيون عن مخاوفهم من أن الصاروخ الروسي يمكن أن يتفادى عملية رصده، وروج مسؤولون أمريكيون إلى وضع المزيد من أجهزة الاستشعار في الفضاء من أجل رصد سريع بصورة أكبر لأي هجوم قادم.




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أخر تعديل: السبت، 16 أيار 2020 11:04 ص
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