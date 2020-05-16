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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 16 أيار 2020 10:51 ص

أسراب الجراد تغزو إيران وتمتد للحدود مع العراق

الجراد

قال مسؤول بوزارة الزراعة الإيرانية، إن إيران قد تستخدم الجيش للمساعدة في مكافحة أسراب الجراد التي تغزو جنوب البلاد والتي تهدد بإتلاف محاصيل تقدر بأكثر من سبعة مليارات دولار.

ويفاقم غزو الجراد، الذي يعتبر الأسوأ من نوعه منذ عقود، من المشكلات التي تواجه إيران والتي تعرضت بالفعل لضربات قاسية من تفشي فيروس كورونا داخليا وتراجع صادراتها النفطية إلى مستويات قياسية في ظل العقوبات الأميركية المفروضة عليها.

ونقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية شبه الرسمية عن محمد رضا مير المسؤول بوزارة الزراعة قوله، إن الجراد الصحراوي هاجم أكثر من 200 ألف هكتار من الحقول والأراضي الزراعية في سبعة من 31 إقليما في البلاد.

وأوضح مير للوكالة أن المناطق المتضررة، والتي تمتد من شرق إيران على الحدود مع باكستان وحتى الحدود مع العراق في جنوب غرب البلاد، ستزيد قريبا على الأرجح وتصل إلى مليون هكتار.

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