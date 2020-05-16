مقتل مدنيين اثنين بهجوم مسلح استهدفهما في محافظة البصرة

أفاد مصدر أمني مسؤول، اليوم السبت، بمقتل مدنيين اثنين بهجوم مسلح استهدفهما في محافظة البصرة.

وأخبر المصدر، بأنه في وقت متأخر من ليلة امس في قضاء الهارثة -قرب مجسر الحشد الشعبي وقع حادث قتل لكل من المدعو (م، ش، خ، ح) ، تولد ١٩٨٢ ، كاسب ، يسكن منطقة "ابو صخير"، و (ك، م، ح، ع) ، تولد ١٩٨٥ ، عمله كاسب ، يسكن المنطقة ذاتها ، اثناء استقلالهما لعجلة نوع تويوتا -سيدان ، بعد متابعتهم من قبل أشخاص مجهولين يستقلون عجلة نوع تويوتا -بيك آب ، مجهولة اللوحات".

وأضاف المصدر، أن حادث القتل وقع بسبب خلاف عشائري قديم، مشيرا إلى أنه تم نقل الجثتين إلى الطب العدلي.