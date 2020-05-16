وزارة الزراعة تشخص اصابة بمرض انفلونزا الطيور في نينوى





اعلنت وزارة الزراعة عن تشخيص أصابة بمرض انفلونزا الطيور في محافظة نينوى.



وقالت الوزارة في بيان:" ان دائرة البيطرة وهي احدى تشكيلات وزارة الزراعة ابلغتنا بتشخيص اصابة بمرض انفلونزا الطيور نوع (H5N8 ) في احد حقول الدواجن البياض في محافظة نينوى / اسكي كلك ، مشيرة الى انه على الفور تم تفعيل خطة الاحتواء بموجب قانون الصحة الحيوانية رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٣ المادة ١٦ والمباشرة بتنفيذ الخطة الوطنية للاحتواء بحرق ودفن الهلاكات والبدء باتلاف الدواجن المتبقية وفرض حظر على حركة الدواجن".



واوضحت ان حقل الدواجن المصاب في منطقة منعزلة ولاتوجد اي حقول اخرى للدواجن ضمن هذه المنطقة حيث تم خلال، اليوم الجمعة، اتلاف كامل القطيع المتبقي باشراف لجنة مشكلة برئاسة محافظ نينوى وعضوية دائرة البيطرة والصحة والبيئة ومديرية الزراعة ومديرية الشرطة في المحافظة، مؤكدة اتخاذ كافة الاجراءات للسيطرة على المرض ، .



وقالت أن هذا المرض هو من الامراض الانتقالية الذي ينتقل بواسطة الطيور المهاجرة من خارج البلاد و هو مسجل حاليا في ٣٨ دولة من دول العالم".



ودعت الوزارة مربي الدواجن كافة الى" المراقبة المستمرة والإبلاغ الفوري للسلطة البيطرية (المستشفيات والمستوصفات البيطرية) عن أي حالة يشتبه بها بغية اتخاذ الاجراءات الصحية البيطرية اللازمة لمنع أنتشارها والحد من تداعياتها من أجل حماية قطاع الدواجن واستمرارية تحقيق الامن الغذائي من بيض المائدة ولحم الدجاج للمواطن العراقي.



ف.ا