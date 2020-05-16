سلطة الطيران المدني تنفي إعطاءها موافقات لشركات الطيران، لاستئناف رحلاتها المنتظمة إلى العراق



نفت سلطة الطيران المدني العراقي إعطاءها أي موافقات رسمية إلى شركات الطيران، لغرض استئناف رحلاتها المنتظمة إلى العراق .



وذكر بيان للسلطة تلقت نينا نسخة منه : ن سلطة الطيران المدني العراقي توضح للرأي العام وخصوصاً مواطنينا العالقين في الخارج بأنها تبذل جهودا ومساعي كبيرة مع الجهات المعنية من أجل عودتهم إلى بلدهم بالسرعة الممكنة .



واكدت التزامها بالقرارات والتوجيهات التي تصدرها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة كورونا ) بخصوص ذلك ، مبينة ان ما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي لا يمت للحقيقة والمصداقية بصلة حيث تعتمد السلطة الوضوح والشفافية في آلية مخاطبتها الرسمية باعتبار ذلك أساس في عملها وتواصلها مع السلطات والمنظمات الدولية للطيران .



ف.ا